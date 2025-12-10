Gelsomini Film Festival | si punta sulle nuove voci del panorama cinematografico

Al via il "Gelsomini Film Festival", in programma venerdì 13 dicembre a Siderno e sabato 14 dicembre a Roccella Jonica. Per questa IV edizione, un cartellone di alto profilo dedicato al cinema d’autore, all’impegno civile e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama cinematografico.La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

