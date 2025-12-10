Gelsomini Film Festival | si punta sulle nuove voci del panorama cinematografico
Al via il "Gelsomini Film Festival", in programma venerdì 13 dicembre a Siderno e sabato 14 dicembre a Roccella Jonica. Per questa IV edizione, un cartellone di alto profilo dedicato al cinema d’autore, all’impegno civile e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama cinematografico.La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
GELSOMINI FILM FESTIVAL 2025 – SHORT FILM COMPETITION Il cinema breve torna protagonista a Roccella Jonica. Siamo felici di presentare i quattro cortometraggi in concorso per la Short Film Competition della IV Edizione del Gelsomini Film Festival: - facebook.com Vai su Facebook
