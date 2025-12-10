Gdf Benevento assegno di cittadinanza e di inclusione | scoperti 55 indebiti percettori

Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Benevento ha effettuato controlli per verificare la corretta percezione di reddito di cittadinanza e assegno di inclusione, riscontrando 55 indebiti percettori. L’attività si inserisce nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, con l’obiettivo di tutelare le risorse destinate alle categorie più vulnerabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Dall'inizio dell'anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell'ambito dell'attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno eseguito numerosi controlli al fine di verificare la legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l'assegno d'inclusione. I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa.