GBRoyal Navy | rischio Atlantico a Mosca

22.28 Sos del nuovo Comandante della Royal Navy, Generale Gwyn Jenkins e First Sea Lord, secondo il quale: "Rischiamo di lasciare l'Atlantico a Mosca". A giudizio del Generale Jenkins la Marina Militare britannica assieme ai suoi alleati rischia di perdere la superiorità nell'Atlantico, a fronte della crescente attività da parte dei sottomarini e navi spia della Russia. "I nostri potenziali avversari stanno investendo miliardi" dice,chiedendo nuovi fondi alla Difesa contro minaccia navale russa con attività aumentata del 30%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it