Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al Patrimonio
Il gazebo di Forza Italia installato dagli operai del Comune di Bordighera ha sollevato tensioni politiche. Dopo la discussione in Consiglio comunale, il sindaco Vittorio Ingenito ha deciso di revocare le deleghe all’assessora al Patrimonio, Marzia Baldassarre, alimentando un clima di polemiche e tensioni tra le parti coinvolte.
Il sindaco Vittorio Ingenito ha revocato le deleghe a Marzia Baldassarre dopo che il caso è stato discusso in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Centrale Caleotto, Forza Italia: gazebo contro i camini nel cuore della città
Forza Italia Lecco: gazebo per sicurezza e decoro, "applicare il Daspo urbano"
Terremoto politico in amministrazione a Bordighera: il sindaco Ingenito revoca le deleghe all'assessore Baldassarre Il caso riguarda il montaggio del gazebo di Forza Italia Vai su Facebook
Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Ingenito presenta esposto nei confronti di Zagni per "dichiarazioni mendaci" Vai su X
Bordighera, gazebo Forza Italia: «Lo hanno montato Zagni e Bozzarelli, non gli operai del comune» - Il vice coordinatore cittadino: «Stupito dalle dichiarazioni del sindaco Ingenito. Si legge su riviera24.it
