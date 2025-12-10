Gaza Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre
Il 29 dicembre, il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà a Mar-a-Lago il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi consiglieri principali. L'arrivo a Miami di Netanyahu è previsto il 28 dicembre, segnando un momento di particolare rilevanza nelle relazioni tra Israele e gli Stati Uniti.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriverà a Miami il 28 dicembre e incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi principali consiglieri presso il resort presidenziale di Mar-a-Lago il giorno successivo. Lo comunica l’ufficio di Netanyahu. Il suo rientro è previsto per il 1° gennaio e il suo rientro in Israele il giorno successivo. Sul tavolo il piano di pace della Casa Bianca per Gaza. Mercoledì l’esercito israeliano ha ha fatto sapere di aver ucciso un terrorista che aveva oltrepassato la Linea Gialla nella Striscia nei pressi di Jabalia. Media: “Usa annunceranno ‘Consiglio per pace’ di Gaza a fine mese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
SCENARIO GAZA E FASE 2/ IL Qatar smaschera il gioco di Netanyahu e mette in angolo Trump - Ritiro di Israele, inizio della ricostruzione: il Qatar chiede a Trump di avviare la seconda fase del cessate il fuoco per Gaza. Secondo ilsussidiario.net
Netanyahu si prende parte della Striscia di Gaza: “La linea gialla è un nuovo confine” - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza, per il premier israeliano #Netanyahu ci sono opportunità di #pace Vai su X
