Gaza Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriverà a Miami il 28 dicembre e incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi principali consiglieri presso il resort presidenziale di Mar-a-Lago il giorno successivo. Lo comunica l'ufficio di Netanyahu. Il suo rientro è previsto per il 1° gennaio e il suo rientro in Israele il giorno successivo. Sul tavolo il piano di pace della Casa Bianca per Gaza. Mercoledì l'esercito israeliano ha ha fatto sapere di aver ucciso un terrorista che aveva oltrepassato la Linea Gialla nella Striscia nei pressi di Jabalia. Media: "Usa annunceranno 'Consiglio per pace' di Gaza a fine mese".