La situazione a Gaza rimane complessa, con Hamas che limita l'avvio della fase 2 e un veto arabo su Blair. La tregua di due mesi ha contribuito a ridurre le violenze, ma non ha risolto le questioni chiave del piano di pace proposto dall'amministrazione Trump, lasciando irrisolti numerosi nodi.

TEL AVIV La fragile tregua che da due mesi riduce – senza eliminarle – le violenze a Gaza non basta a sciogliere i nodi del piano di pace lanciato da Donald Trump. Mentre il presidente americano punta a far partire la fase successiva entro fine anno, diversi ostacoli (peraltro già noti da tempo) rimettono in discussione alcuni dei 20 punti dell’accordo. Uno in particolare riguarda la composizione del Board of Peace, l’organismo presieduto dallo stesso Trump che dovrà guidare l’amministrazione provvisoria della Striscia insieme a un governo di tecnocrati palestinesi. Secondo il ‘Financial Times’, Tony Blair (foto) sarebbe stato escluso su pressione dei Paesi arabi e musulmani, sponsor dell’intesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Hamas frena sulla fase 2. Veto arabo su Blair: è fuori

