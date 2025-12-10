Gaza giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas

L’esercito israeliano ha condotto un'operazione di accompagnamento dei giornalisti a Rafah, nell’estremità meridionale di Gaza, una città conquistata lo scorso anno e gravemente danneggiata. L’evento si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e delle attività militari nella regione, evidenziando la complessità e la delicatezza della situazione umanitaria e strategica a Gaza.

(LaPresse) L’ esercito israeliano ha portato i giornalisti a Rafah, all’estremità meridionale di Gaza, città conquistata lo scorso anno e in gran parte distrutta. La visita avviene mentre la tregua tra Israele e Hamas, in vigore da due mesi, entra in una fase delicata. Israele ha vietato ai giornalisti internazionali l’accesso a Gaza dall’inizio del conflitto, più di due anni fa, consentendo solo rare visite brevi e supervisionate dall’esercito, come quella di lunedì. Durante la visita, i soldati hanno mostrato un tunnel definito una delle vie sotterranee più complesse e strategiche di Hamas, collegamento tra diverse città del territorio conteso e utilizzato dai comandanti del gruppo armato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas

