Gaza Conte | Attacco terroristico del 7 ottobre? Incomparabile col genocidio avvenuto dopo – Video
Nell'articolo si analizzano le dichiarazioni di Giuseppe Conte riguardo all'attacco terroristico del 7 ottobre a Gaza, confrontandolo con altri tragici eventi. Conte sottolinea l'impegno del Movimento 5 Stelle nel sostenere la popolazione palestinese e riflette sulle differenze tra vari episodi di violenza, evidenziando l'importanza della sensibilità e della solidarietà internazionale.
“L’evento di questa sera è uno dei motivi per cui sono orgoglioso del Movimento 5 stelle. Siamo stati in prima fila in tutte le forme per dimostrare la sensibilità verso la popolazione palestinese ” che “non ha lobby potenti, grandi mezzi o amici che contano”. Per questo “vivono devastazioni, uccisioni in massa, addirittura un genocidio. Per noi del M5s non conta chi ha i mezzi e chi riesce a fare la voce grossa, ma chi ha ragione”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo dall’evento, organizzato dai pentastellati, ‘Palestina: alziamo il volume’. “ L’Occidente sta perdendo credibilità, è in crollo pericoloso, ma sicuramente il momento di massima espressione di questo crollo è stato il genocidio che si è visto a Gaza e le occupazioni abusive in Cisgiordania – aggiunge -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
