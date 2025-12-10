Gassmann-Knaflitz Madre e figlio con Ubi Maior

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21 al Teatro Dante arriva Ubi Maior di Franco Bertini, con protagonisti Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz (madre e figlio insieme sul palco), per la regia di Enrico Maria Lamanna. Tito ha vent’anni, è un campione olimpico di scherma e un ragazzo integro, concentrato sulla disciplina e immune alle seduzioni del successo. Vive per lo sport, senza distrazioni né compromessi. Ma un messaggio improvviso del padre lo riporta a casa: c’è un pericolo, qualcosa che nessuna medaglia può neutralizzare. Un racconto contemporaneo che mette a fuoco il momento in cui l’eroe sportivo è costretto a diventare uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

