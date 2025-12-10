Gasperini vuole ritrovare la sua Roma Col Celtic i punti pesano
Gasperini punta a risollevare la sua Roma dopo un inizio di stagione difficile, segnato da due sconfitte consecutive e assenza di reti. Con Dybala in campo e Pisilli e Celik titolari, la squadra cerca di ritrovare fiducia e compattezza, preparando il match contro il Celtic, dove ogni punto diventa fondamentale per invertire il trend.
Dybala c'è, Pisilli e Celik fra i titolari ROMA - Due sconfitte e zero gol fatti nelle ultime due gare. La Roma si è smarrita in campionato e punta a ritrovarsi in Europa League. Dopo i passi falsi contro Napoli e Cagliari, i giallorossi di Gian Piero Gasperini fanno visita al Celtic per migliorare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
