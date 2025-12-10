Garlasco il possibile movente di Sempio ricostruito dagli inquirenti | Svelato a chiusura indagini

Le indagini sul delitto di Garlasco, riaperte dopo diciotto anni, stanno portando alla luce nuovi dettagli. Gli inquirenti stanno ricostruendo il possibile movente e hanno rivelato importanti elementi che coinvolgono Andrea Sempio, il nome emerso come figura chiave nel caso.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, riaperte a distanza di diciotto anni, stanno riportando al centro dell'attenzione un nome rimasto sullo sfondo per molto tempo: quello di Andrea Sempio. Secondo quanto anticipato da Ore 14, il programma di Rai2 che da mesi segue gli sviluppi dell'inchiesta, gli inquirenti avrebbero delineato un possibile movente, o più di uno. La Procura di Pavia, infatti, sta valutando un'ipotesi alternativa capace di riscrivere parte della vicenda, ipotizzando un diverso responsabile del delitto e iscrivendolo nel registro per omicidio volontario in concorso. Una svolta che, se confermata, rimetterebbe in discussione tutto ciò che si credeva consolidato.

