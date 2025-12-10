Garlasco gli oggetti mai repertati | le foto-choc delle indagini-scandalo
Nel corso delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono emerse fotografie esclusive della scena del crimine, rivelando oggetti mai repertati. Francesca Bugamelli ha pubblicato immagini che mostrano dettagli inediti, tra cui la scrivania di casa Poggi, sollevando nuove questioni sulla gestione delle prove e sui possibili elementi ancora nascosti.
Francesca Bugamelli ha pubblicato le immagini esclusive della scrivania di casa Poggi dopo l'omicidio di Chiara, dove si possono vedere alcuni oggetti che non sono stati repertati. Ne ha parlato la stessa youtuber a Ignoto X, il programma televisivo in onda su La7. Nelle foto presenti sul canale Youtube Bugalalla Crime è possibile rendersi conto che diversi oggetti sono stati spostati dalla scrivania durante le indagini. " Una manomissione della scena del crimine ", secondo Bugamelli, che spiega anche che "a parte il completino intimo", quanto trovato sulla scrivania "non è stato repertato" e poi spostato "senza indicarlo nei verbali ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Garlasco, i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio dal case del computer al libro di Tizzoni
Garlasco, Bugalalla a Ignoto X mostra le immagini degli oggetti non repertati in casa Poggi Link nel primo commento Vai su Facebook
Garlasco, Bugalalla sugli oggetti non repertati all'interno della camera di Chiara Poggi: "Erano fondamentali, soprattutto se vogliamo andare a caccia del movente". #ignotox Vai su X
Garlasco, Bugalalla a Ignoto X mostra le immagini degli oggetti non repertati in casa Poggi - Oggetti che, analizzando le diverse immagini della scrivania, sono stati anche spostati durante le indagini. tg.la7.it scrive
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it