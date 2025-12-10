Garlasco gli oggetti mai repertati | le foto-choc delle indagini-scandalo

Nel corso delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono emerse fotografie esclusive della scena del crimine, rivelando oggetti mai repertati. Francesca Bugamelli ha pubblicato immagini che mostrano dettagli inediti, tra cui la scrivania di casa Poggi, sollevando nuove questioni sulla gestione delle prove e sui possibili elementi ancora nascosti.

Francesca Bugamelli ha pubblicato le immagini esclusive della scrivania di casa Poggi dopo l'omicidio di Chiara, dove si possono vedere alcuni oggetti che non sono stati repertati. Ne ha parlato la stessa youtuber a Ignoto X, il programma televisivo in onda su La7. Nelle foto presenti sul canale Youtube Bugalalla Crime è possibile rendersi conto che diversi oggetti sono stati spostati dalla scrivania durante le indagini. " Una manomissione della scena del crimine ", secondo Bugamelli, che spiega anche che "a parte il completino intimo", quanto trovato sulla scrivania "non è stato repertato" e poi spostato "senza indicarlo nei verbali ".