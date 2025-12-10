Garlasco ecco perché la svolta nelle indagini su Sempio potrà arrivare dalla mappa 3D della villetta

L'udienza del 18 dicembre a Garlasco potrebbe segnare una svolta decisiva nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Un elemento chiave sarà la mappa 3D della villetta, che potrebbe fornire nuovi spunti e chiarimenti sul caso e sui possibili coinvolgimenti di Andrea Sempio.

Si avvicina l’udienza del 18 dicembre, appuntamento destinato a chiarire un passaggio fondamentale nelle indagini su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. La perita super partes Denise Albani illustrerà le sue conclusioni sull’incidente probatorio, esiti che non dovrebbero riservare sorprese, considerando che la genetista ha già condiviso con le parti sia i dati delle analisi sia la perizia depositata nei giorni scorsi. Leggi anche: Caso Garlasco, parla Gianluigi Nuzzi: “Troppi errori nelle indagini” Il nodo centrale riguarda il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima, elemento che aveva portato all’avvio dell’incidente probatorio lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

