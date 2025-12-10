Garlasco Alberto Stasi nell’intercettazione mai ascoltata con il padre

La vicenda di Garlasco, legata all’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Tra conferme e dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, condannato per il delitto, emergono nuove indiscrezioni, tra cui un’intercettazione mai ascoltata con il padre. Una storia che continua a dividere l’opinione pubblica e a mantenere aperti molti interrogativi.

La vicenda di Garlasco, fin dall’omicidio di Chiara Poggi del 2007, ha diviso l’opinione pubblica: da una parte chi ha sempre creduto nella colpevolezza di Alberto Stasi, condannato per il delitto, e dall’altra chi invece ha sempre nutrito dubbi sulla ricostruzione dell’accusa. A fomentare questa spaccatura spunta una nuova intercettazione con protagonista Stasi, a pochi giorni dalla diffusione di quelle su Andrea Sempio, attuale indagato per lo stesso omicidio. La conversazione telefonica, andata in onda in esclusiva a Quarta Repubblica, coinvolge l’allora ventiquattrenne e suo padre Nicola Stasi, ed è stata registrata il 23 agosto 2007, quando le indagini erano ancora nelle fasi iniziali e nessun nome era stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Panorama.it