Garlando e il caso Como | tra entusiasmo presunzione e lezioni dalla provincia che funziona! Il confronto con Cremonese e Sassuolo

In questa analisi, Luigi Garlando esplora il caso del Como, mettendolo a confronto con le esperienze più virtuose di Cremonese e Sassuolo. Attraverso un approfondimento sulla provincia che funziona, il giornalista evidenzia differenze di percorso e atteggiamenti, offrendo uno sguardo critico e riflessivo sulle dinamiche emergenti nel calcio italiano di oggi.

Garlando, nella sua rubrica su La Gazzetta dello Sport, analizza il fenomeno Como, contrapponendolo ai percorsi più silenziosi e virtuosi di Cremonese e Sassuolo Nella sua rubrica quotidiana sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando parla delle nuove realtà del campionato, soffermandosi sulla provincia che funziona e su quella che, secondo lui, .

Garlando su Theo: "È meno devastante del passato. Ha perso entusiasmo o ha troppi compiti tattici con Fonseca?" - Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto al podcast della Rosea, ha commentato così la stagione di Theo Hernandez: "Theo è meno devastante del passato, ha fatto delle prove ... Riporta milannews.it