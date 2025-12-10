Garanzia Artigianato e Cassa Commercio ripartono le agevolazioni
Sono ripartite le agevolazioni Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, strumenti gestiti da Mediocredito Centrale per conto della Regione Liguria. Queste misure mirano a facilitare l'accesso al credito e a sostenere gli investimenti delle imprese locali, favorendo lo sviluppo economico e la crescita del territorio.
Hanno preso il via Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, le misure agevolative gestite da Mediocredito Centrale per conto della Regione Liguria, finalizzate a facilitare l'accesso al credito e sostenere gli investimenti delle imprese del territorio. A partire dal 10 dicembre è possibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dal 10 dicembre 2025 riaprono Garanzia Artigianato e Cassa Commercio Liguria Due strumenti regionali pensati per sostenere gli investimenti delle imprese artigiane e del commercio, promossi da Regione Liguria. Finanziamenti da 10.000 a 500.000 - facebook.com Vai su Facebook
Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, le misure regionali riaprono il 10 dicembre - “Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell’artigianato e del commercio”. Si legge su liguria24.it
