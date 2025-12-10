Gambizzato per il monopolio dello spaccio a Canicattì condannati i fratelli Hoxhara

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025

Il processo per il tentato omicidio di Samuele Romeo, gambizzato a Canicattì nel giugno 2023, si conclude con due condanne. L'episodio è legato allo scontro tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio nella zona. La vicenda evidenzia le tensioni e la violenza legate alla lotta per il monopolio delle piazze di droga in città.

Si chiude con due condanne il processo per il tentato omicidio del 24enne Samuele Romeo, gambizzato il 4 giugno 2023 davanti a un autolavaggio di via Capitano Ippolito, a Canicattì, nell'ambito della faida per il controllo delle piazze di spaccio. Il gup di Palermo, Carmen Salustro, ha inflitto 8.

