Gambizzato per il monopolio dello spaccio a Canicattì condannati i fratelli Hoxhara
Il processo per il tentato omicidio di Samuele Romeo, gambizzato a Canicattì nel giugno 2023, si conclude con due condanne. L'episodio è legato allo scontro tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio nella zona. La vicenda evidenzia le tensioni e la violenza legate alla lotta per il monopolio delle piazze di droga in città.
Si chiude con due condanne il processo per il tentato omicidio del 24enne Samuele Romeo, gambizzato il 4 giugno 2023 davanti a un autolavaggio di via Capitano Ippolito, a Canicattì, nell’ambito della faida per il controllo delle piazze di spaccio. Il gup di Palermo, Carmen Salustro, ha inflitto 8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Un uomo di 44 anni è stato gambizzato questa sera 18 novembre 2025 a Brindisi nel rione Sant'Angelo. L'uomo, di Montalbano, frazione di Fasano, ha raggiunto viale Aldo Moro da via Cesare Abba dove è avvenuto il ferimento. I poliziotti della Scientifica han - facebook.com Vai su Facebook
Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone, la mamma: «Mi chiamò: "Lui mi tormenta, posso venire da ...
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it