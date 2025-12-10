Gallina nella mangiatoia orecchio dell’asino spezzato | vandalizzato il presepe
A Cilavegna, nel cuore della Lomellina, il presepe allestito dalla Pro Loco è stato nuovamente vandalizzato, con elementi come una gallina nella mangiatoia e l’orecchio dell’asino spezzato. Un episodio che si aggiunge a una serie di atti di inciviltà che danneggiano questa tradizione natalizia.
A Cilavegna, nel cuore della Lomellina, il presepe allestito dalla Pro Loco è stato ancora una volta trasformato nel bersaglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La gallina nella mangiatoia, l'orecchio dell'asino spezzato: così hanno vandalizzato il presepe di Cilavegna - Nella Lomellina torna l’ombra dei raid contro i simboli natalizi: la Pro Loco denuncia il gesto, le telecamere potrebbero incastrare i responsabili ... Secondo msn.com
