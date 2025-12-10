Gallina nella mangiatoia orecchio dell’asino spezzato | vandalizzato il presepe

Imolaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cilavegna, nel cuore della Lomellina, il presepe allestito dalla Pro Loco è stato nuovamente vandalizzato, con elementi come una gallina nella mangiatoia e l’orecchio dell’asino spezzato. Un episodio che si aggiunge a una serie di atti di inciviltà che danneggiano questa tradizione natalizia.

