Galleria di Atina chiusa da 9 mesi cittadini esasperati e pronti ad una class action

La Galleria di Atina, chiusa da oltre nove mesi, sta causando notevoli disagi ai pendolari della zona. La sospensione prolungata della tratta, strategica per la mobilità locale, ha esasperato cittadini e lavoratori, pronti a intraprendere azioni legali per tutelare i loro diritti e ottenere una soluzione efficace.

La pazienza è finita. La chiusura prolungata della Galleria di Atina, lungo la strategica superstrada Sora-Cassino, sta mettendo in ginocchio la mobilità di migliaia di pendolari della Valcomino, del Sorano e del Cassinate. La galleria è fuori uso da marzo scorso per lavori di messa in sicurezza.

#Atina – L'incerto destino della galleria di Capo di China: Fare Verde chiede di vedere le carte e la presunta data di fine lavori

Atina, galleria chiusa per lavori. I commercianti: «Pronti a chiedere i ristori» - Cresce la rabbia e la frustrazione tra i cittadini, i commercianti e le aziende della Valle di Comino a causa della prolungata chiusura della Galleria Capo di China, situata sulla superstrada ...