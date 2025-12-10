Galatone latitante nascosto fra i pupi del presepe | arrestato Era stato notato il movimento
A Galatone, un uomo latitante è stato catturato dopo essere stato scoperto nascosto tra i pupi del presepe. L'episodio è stato segnalato grazie a un movimento insolito tra le figure della Natività a grandezza naturale, che ha attirato l'attenzione di chi ha notato l'incredibile dettaglio. La scoperta ha portato all'arresto dell'individuo.
Travi pupi del presepe c'è n'era uno che incredibilmente si muoveva. Così chi lo aveva notato lo ha segnalato al Comune di Galatone che aveva allestito la rappresentazione della Natività a grandezza naturale. Ma non si era trattato di un miracolo o qualcosa del genere: più prosaicamente, tra i pupi si era celato un 39enne di origine ghanese, latitante. È stato arrestato dai carabinieri.
Deve scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è latitante e si nasconde nel grande presepe allestito in piazza Crocifisso a Galatone. Ad accorgersene è stato il sindaco Flavio Filoni: il "pa - facebook.com Vai su Facebook
