Galatone latitante nascosto fra i pupi del presepe | arrestato Era stato notato il movimento di una statua

A Galatone, durante l’allestimento del presepe di grandezza naturale, è stato scoperto un latitante nascosto tra le statue dei pupi. La sua presenza è stata notata grazie a un movimento insolito di una delle figurine, portando all’arresto dell’uomo. Un episodio che ha attirato l’attenzione sulla particolare scena natalizia e sulla sorprendente scoperta.

Travi pupi del presepe ce n’era uno che incredibilmente si muoveva. Così chi lo aveva notato lo ha segnalato al Comune di Galatone che aveva allestito la rappresentazione della Natività a grandezza naturale. Ma non si era trattato di un miracolo o qualcosa del genere: più prosaicamente, tra i pupi si era celato un 39enne di origine ghanese, latitante. È stato arrestato dai carabinieri. L'articolo Galatone, latitante nascosto fra i pupi del presepe: arrestato Era stato notato il movimento di una statua proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Galatone, latitante nascosto fra i pupi del presepe: arrestato Era stato notato il movimento di una statua

Deve scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è latitante e si nasconde nel grande presepe allestito in piazza Crocifisso a Galatone. Ad accorgersene è stato il sindaco Flavio Filoni: il "pa - facebook.com Vai su Facebook