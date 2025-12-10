Gabriele Bonci sotto processo | il pizzaiolo romano è accusato di maltrattamenti sulla ex
Gabriele Bonci, noto pizzaiolo romano, è attualmente sotto processo con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna. L'inchiesta riguarda episodi di violenza, tra cui un presunto episodio in cui avrebbe tirato i capelli alla donna e provocato sanguinamento. La vicenda sta attirando l'attenzione sul noto volto della pizza romana.
