Gabriele Bonci sotto processo | il pizzaiolo romano è accusato di maltrattamenti sulla ex

Gabriele Bonci, noto pizzaiolo romano, è attualmente sotto processo con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna. L'inchiesta riguarda episodi di violenza, tra cui un presunto episodio in cui avrebbe tirato i capelli alla donna e provocato sanguinamento. La vicenda sta attirando l'attenzione sul noto volto della pizza romana.

Dai programmi in tv e in streaming, in veste di conduttore e di ospite, alle aule di tribunale dove è accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale. Gabriele Bonci, 48 anni, pizzaiolo romano divenuto i