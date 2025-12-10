Gabriele Bonci a processo per maltrattamenti e lesioni

Gabriele Bonci, noto chef e volto televisivo, si trova sotto processo presso il tribunale di Roma con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna. L'udienza, alla quinta sezione collegiale, riguarda accuse che hanno suscitato grande attenzione mediatica.

Gabriele Bonci, volto molto noto della ristorazione e della televisione, è chiamato a comparire davanti alla quinta sezione collegiale del tribunale di Roma con l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna lo accusa di aggressioni fisiche e verbali: dalle carte emergerebbe che, per oltre un anno e mezzo — dal gennaio 2022 fino al giugno 2023 — il pizzaiolo l’avrebbe strattonata per i capelli, afferrata per i polsi e colpita al punto da lasciarle lividi. Bonci avrebbe avuto comportamenti «controllanti dovuti a ossessiva gelosia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gabriele Bonci a processo per maltrattamenti e lesioni

