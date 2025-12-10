Furto in casa dell' ex deputata | Esperienza che ferisce e disorienta

Un furto ha colpito l’abitazione dell’ex deputata Camilla Sgambato e del marito, l’avvocato Giuseppe Stellato. L’episodio ha lasciato la coppia profondamente scossa, evidenziando la vulnerabilità e il senso di disorientamento derivanti da un’esperienza che si rivela particolarmente dolorosa e destabilizzante.

Ladri in casa nell’abitazione dell’ex deputata Camilla Sgambato, capolista del Pd alle ultime regionali, e di suo marito, l’avvocato Giuseppe Stellato. I malviventi si sono introdotti nella loro casa a Santa Maria Capua Vetere mettendo tutto a soqquadro, aprendo cassetti e arraffando quanto più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Rapine in villa, allarme ai Castelli. Assalto fallito a casa dell'ex deputato azzurro Rocco Crimi (assente): botte al vigilante - A Velletri banditi in fuga quasi a mani vuote dopo aver aggredito un custode a casa dell'ex esponente politico ... Si legge su roma.corriere.it

Furto in una casa isolata di Neviano Arduini: un uomo ha forzato l’ingresso e rubato 15 orologi di grande valore, ripreso dalle telecamere e notato dai residenti a bordo di un’auto sospetta. Le indagini, supportate dalle impronte trovate su un piede di porco ana Vai su Facebook

Neviano, furto di 15 orologi pregiati in una casa isolata: arrestato un 32enne Vai su X