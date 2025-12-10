Furto di un monopattino elettrico a scuola | i Carabinieri individuano rapidamente il responsabile

Un furto di un monopattino elettrico avvenuto presso una scuola di Catania ha portato all'immediato intervento dei Carabinieri. Dopo la denuncia di uno studente, le forze dell'ordine sono riuscite a individuare rapidamente il responsabile, mettendo in atto un'operazione efficace per risolvere il caso.

La denuncia dello studente e l'avvio immediato delle indagini. Uno studente catanese ha segnalato ai Carabinieri il furto del suo monopattino elettrico, del valore superiore ai 450 euro, sottratto dall'androne della scuola che frequenta. Il mezzo, parcheggiato regolarmente e assicurato con una robusta catena in acciaio, tagliata con una cesoia, era stato portato via in pochi istanti. I filmati della scuola incastrano il ladro. Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Catania–Piazza Dante hanno avviato immediatamente gli accertamenti, acquisendo e analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto.