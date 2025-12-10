Furto di un monopattino elettrico a scuola | i Carabinieri individuano rapidamente il responsabile
Un furto di un monopattino elettrico avvenuto presso una scuola di Catania ha portato all'immediato intervento dei Carabinieri. Dopo la denuncia di uno studente, le forze dell'ordine sono riuscite a individuare rapidamente il responsabile, mettendo in atto un'operazione efficace per risolvere il caso.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia dello studente e l’avvio immediato delle indagini. Uno studente catanese ha segnalato ai Carabinieri il furto del suo monopattino elettrico, del valore superiore ai 450 euro, sottratto dall’androne della scuola che frequenta. Il mezzo, parcheggiato regolarmente e assicurato con una robusta catena in acciaio, tagliata con una cesoia, era stato portato via in pochi istanti. I filmati della scuola incastrano il ladro. Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Catania–Piazza Dante hanno avviato immediatamente gli accertamenti, acquisendo e analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Un sinistro stradale svela il furto di un monopattino rubato a Frosinone
Monopattino rubato in una scuola catanese, i carabinieri denunciano un 43enne per furto
PRESENZANO – Monopattino “scompare” e riappare dopo l’appello della madre: furto o bullismo Vai su Facebook
Monopattini elettrici e alcol: la Cassazione chiarisce una volta per tutte - La Corte di Cassazione ha confermato un principio destinato a fare scuola: anche chi guida un monopattino elettrico ubriaco può essere denunciato per guida in stato di ebbrezza. Scrive quotidianpost.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it