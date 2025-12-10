Furti minacce e molestie | ponte dell’Immacolata da bollino nero in città

Durante il ponte dell’Immacolata a Bolzano, intensificati controlli straordinari nei mercatini hanno portato alla denuncia di cinque persone e all’identificazione di circa 250 individui, evidenziando un aumento di furti, minacce e molestie. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire episodi indesiderati in un periodo di grande afflusso.

Cinque persone denunciate e circa 250 identificate: è questo l’esito dei controlli straordinari effettuati durante il ponte dell’Immacolata nella zona dei mercatini di Bolzano. Un dispositivo rafforzato, attivato per gestire l’elevata affluenza nel centro storico e nelle aree limitrofe, ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Furti, aggressioni con bottiglie di birra, molestie: cinque persone denunciate durante il ponte dell'Immacolata - Si è concluso con un bilancio di cinque persone denunciate il ponte dell’Immacolata, periodo in cui il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto un'intensificazione dei controlli nella città di B ... Secondo ildolomiti.it

