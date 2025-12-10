Furti in serie al nido | Rubata una pianta curata dai bimbi continuano a chiederci il perché

A Bergamo, un furto in serie al nido “La Banda degli Amici” ha suscitato sconcerto tra insegnanti e genitori. Tra le cose sottratte, una pianta curata dai bambini, simbolo di cura e amore. Le insegnanti, con garbo e sensibilità, hanno scelto di rispondere con una poesia di Rupi Kaur, mantenendo la gentilezza in un gesto di malizia.

Bergamo. “Ci vuol garbo per restare cortesi in situazioni maligne”. Hanno scelto una poesia di Rupi Kaur e la gentilezza le insegnanti del nido “La Banda degli Amici” per rispondere a un gesto che, con le feste alle porte, di natalizio ha davvero ben poco. Al rientro dal ponte dell’Immacolata, i 25 piccoli ospiti della scuola che affaccia su via Ruggeri da Stabello, si sono subito accorti che la pianta grassa della quale da tempo si stavano prendendo cura non era più al suo posto, ben riposta nel suo vaso e adagiata proprio all’esterno della porta d’ingresso. Un furto, l’ennesimo, che ha lasciato attoniti tanto gli adulti quanto i bimbi: “Non è la prima volta che oggetti e lavoretti che lasciamo fuori dalla struttura vengono rubati – spiega Angelica Introini, che insieme ad Alessandra Consonni gestisce il nido – Non è tanto per il valore economico di quanto ci viene sottratto, ma è il gesto in sé che ci lascia veramente l’amaro in bocca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it