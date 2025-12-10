Furlani alla festa del Settore Giovanile | Il futuro del Milan nasce qua

Durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha sottolineato l'importanza del vivaio rossonero, affermando che il futuro del club nasce proprio da qui. Le sue parole hanno messo in evidenza l’impegno del club nel valorizzare i giovani talenti come pilastri fondamentali per il successo futuro.

L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha preso parola alla festa di Natale del Settore Giovanile rossonero: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Furlani alla festa del Settore Giovanile: “Il futuro del Milan nasce qua”

Furlani, Allegri, Leao, Modric e non solo: grande successo per la festa di Natale del settore giovanile del Milan. I dettagli - it, le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la Festa di Natale del ... Lo riporta milannews.it

Milan, festa di Natale per le giovanili: a San Siro anche la prima squadra maschile e quella femminile - Ragazzi e ragazze del vivaio rossonero si sono ritrovati al Meazza, dove hanno anche incontrato giocatori e giocatrici delle squadre senior. Segnala msn.com

Studentesca, la festa è qui! Un 2025 top La società reatina celebra al Cinema Moderno una stagione 2025 irripetibile nell'anno del 50ennale: premiazioni, standing ovation per Furlani e numeri da record. Atleti, tecnici e scuole protagonisti LEG - facebook.com Vai su Facebook