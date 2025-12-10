Furlani alla festa del Settore Giovanile | Il futuro del Milan nasce qua

Durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha sottolineato l'importanza del vivaio rossonero, affermando che il futuro del club nasce proprio da qui. Le sue parole hanno messo in evidenza l’impegno del club nel valorizzare i giovani talenti come pilastri fondamentali per il successo futuro.

