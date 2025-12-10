Furlani ai giovani del Milan | Il futuro siete voi Il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furlani, dirigente del Milan, si rivolge ai giovani della squadra, affermando: «Il futuro siete voi». Durante un incontro dedicato ai giovani, ha condiviso i piani del club per il futuro, illustrando le strategie e gli obiettivi dei rossoneri. Un momento importante per motivare e coinvolgere le nuove generazioni di talenti nel percorso di crescita del club.

Furlani a margine di un incontro con i giovani ha illustrato nei dettagli il programma dei rossoneri per il prossimo futuro. Ecco i dettagli Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Milan, è stato il protagonista di un momento di grande ispirazione durante la Festa di Natale del Settore Giovanile rossonero. L’evento ha visto la partecipazione dell’intera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

furlani ai giovani del milan il futuro siete voi il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

© Calcionews24.com - Furlani ai giovani del Milan: «Il futuro siete voi». Il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

Il Milan pensa al futuro | nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più - Zazoom Social News

Amici 25 Alessandra Celentano scarica Giorgia Foglini | il motivo - Zazoom Social News

furlani giovani milan futuroFurlani: "Il futuro del Milan nasce nella fiducia nei giovani. Questa maglia richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori" - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso rivolgendosi ai presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, a cui hanno partecipato, oltre ... Lo riporta milannews.it

furlani giovani milan futuroFurlani, Allegri, Leao, Modric e non solo: grande successo per la festa di Natale del settore giovanile del Milan. I dettagli - it, le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la Festa di Natale del ... Da milannews.it