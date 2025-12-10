Furlani ai giovani del Milan | Il futuro siete voi Il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

Furlani, dirigente del Milan, si rivolge ai giovani della squadra, affermando: «Il futuro siete voi». Durante un incontro dedicato ai giovani, ha condiviso i piani del club per il futuro, illustrando le strategie e gli obiettivi dei rossoneri. Un momento importante per motivare e coinvolgere le nuove generazioni di talenti nel percorso di crescita del club.

Furlani a margine di un incontro con i giovani ha illustrato nei dettagli il programma dei rossoneri per il prossimo futuro. Ecco i dettagli Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Milan, è stato il protagonista di un momento di grande ispirazione durante la Festa di Natale del Settore Giovanile rossonero. L’evento ha visto la partecipazione dell’intera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Furlani ai giovani del Milan: «Il futuro siete voi». Il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

Il Milan pensa al futuro | nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più - Zazoom Social News

Amici 25 Alessandra Celentano scarica Giorgia Foglini | il motivo - Zazoom Social News

Furlani: "Il futuro del Milan nasce nella fiducia nei giovani. Questa maglia richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori" - Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso rivolgendosi ai presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, a cui hanno partecipato, oltre ... Lo riporta milannews.it

Furlani, Allegri, Leao, Modric e non solo: grande successo per la festa di Natale del settore giovanile del Milan. I dettagli - it, le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la Festa di Natale del ... Da milannews.it

Oggetto: Comunicato stampa ?Buongiorno, inoltro il comunicato stampa da parte di UNITI PER LAIVES, dopo aver letto l'articolo apparso domenica 23 novembre 2025 nella cronaca di Laives sul quotidiano Alto Adige. Il regolamento sul comitato giovani era sta - facebook.com Vai su Facebook