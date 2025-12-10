Furgone sbanda contro terrapieno Lievi feriti disagi in superstrada

Ieri pomeriggio sulla superstrada 43 bis a Sant’Ippolito si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone, il quale ha sbattuto contro un terrapieno. L’incidente ha provocato lievi feriti ai occupanti e disagi alla circolazione, causando rallentamenti e code sulla carreggiata.

Paura ieri pomeriggio lungo la superstrada 43 bis all’altezza di Sant’Ippolito: un furgone carico di merci finisce conto un terrapieno, ma nessuno degli occupanti rimane ferito. Tragedia sfiorata intorno alle 14,15 di ieri, quando molti pendolari fanno ritorno a casa. Un furgone carico di merci è finito fuori strada e ha terminato la corsa fermandosi in mezzo alla carreggiata, dopo una spettacolare carambola. Miracolati gli occupanti dell’automezzo, alcuni extracomunitari, che se la sono cavata solo con qualche lieve contusione. Stando a una prima dinamica, ancora al vaglio della Polstrada, il mezzo procedeva in direzione monte, quando, poco dopo l’uscita per Sant’Ippolito, il conducente ne ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furgone sbanda contro terrapieno. Lievi feriti, disagi in superstrada

