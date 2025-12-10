Fuoripista per rivoluzionare la cultura dell’inverno
La mostra allestita fino all’8 febbraio a gres art 671 (via S. Bernardino 141) esplora la cultura dell’inverno intrecciando arte, sport e geografie inattese. Tra microstorie di emancipazione e resilienza, dai monti del Lesotho alle Ande, emerge un atlante alternativo che sfida stereotipi e celebra la forza rivoluzionaria dell’immaginario invernale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Fuoripista», per rivoluzionare la cultura dell’inverno - Niente affatto, visto che chi amava ripeterlo era il fisico e artista giapponese Ukichiro Nakaya (1900- ecodibergamo.it scrive
Fuoripista, la mostra che ci immerge nell’arte, nello sport e nell’inverno - Dal 12 novembre all’8 febbraio il gres art 671 di Bergamo ospiterà un’esposizione dedicata all’unione tra sport invernali e arte Disegni sul ghiaccio incisi dai pattini, donne indigene sulle vette ... Scrive bergamonews.it
