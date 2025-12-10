La mostra allestita fino all’8 febbraio a gres art 671 (via S. Bernardino 141) esplora la cultura dell’inverno intrecciando arte, sport e geografie inattese. Tra microstorie di emancipazione e resilienza, dai monti del Lesotho alle Ande, emerge un atlante alternativo che sfida stereotipi e celebra la forza rivoluzionaria dell’immaginario invernale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Fuoripista», per rivoluzionare la cultura dell’inverno