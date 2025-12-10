Fuorigrotta non basta | perché il turismo di Napoli non si sposta
Il turismo a Napoli resta concentrato nel centro cittadino, mentre Fuorigrotta fatica a intercettare i visitatori. Enrico Ditto, imprenditore del settore, spiega perché spostare i turisti in quella zona non rappresenta la soluzione più efficace per rilanciare l’intera area. Una riflessione sulle dinamiche e le sfide del turismo napoletano e le strategie di sviluppo.
Per Enrico Ditto, imprenditore dell’accoglienza, spostare i visitatori dal centro di Napoli verso Fuorigrotta non è la scorciatoia che molti raccontano. L’idea di alleggerire il cuore storico con una pioggia di nuovi B&B nella X Municipalità gli appare una promessa fragile, incapace di migliorare davvero né la vita dei residenti né l’esperienza dei turisti. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
