Fuorigrotta non basta | perché il turismo di Napoli non si sposta

Il turismo a Napoli resta concentrato nel centro cittadino, mentre Fuorigrotta fatica a intercettare i visitatori. Enrico Ditto, imprenditore del settore, spiega perché spostare i turisti in quella zona non rappresenta la soluzione più efficace per rilanciare l’intera area. Una riflessione sulle dinamiche e le sfide del turismo napoletano e le strategie di sviluppo.

Per Enrico Ditto, imprenditore dell’accoglienza, spostare i visitatori dal centro di Napoli verso Fuorigrotta non è la scorciatoia che molti raccontano. L’idea di alleggerire il cuore storico con una pioggia di nuovi B&B nella X Municipalità gli appare una promessa fragile, incapace di migliorare davvero né la vita dei residenti né l’esperienza dei turisti. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fuorigrotta non basta: perché il turismo di Napoli non si sposta

Napoli, la rivolta di Fuorigrotta contro i pirati al volante: «Basta corse notturne»

Basta con la tua solita pausa pranzo! Vieni al Conad Superstore di CCAzzurro, Fuorigrotta. #perte #conad #azzurro Vai su Facebook

Napoli, Fuorigrotta per depressurizzare turismo nel centro storico? Ditto: “Idea strampalata” - “Decentralizzare i flussi turistici è la nuova frase magica, l’olio di serpente di una classe dirigente che non sa più che pesci prendere e prova a ... Segnala pupia.tv