Frosinone Legambiente presenta il progetto eSPUGNA il Curvone per trasformare Viale Mazzini in un’area verde e permeabile

Frosinonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente Frosinone presenta il progetto “eSPUGNA il Curvone”, un’iniziativa finalizzata a trasformare Viale Mazzini in un’area verde e permeabile. La proposta, avanzata dal Circolo “Il Cigno”, mira a riqualificare l’area del “curvone” con interventi concreti, promuovendo una mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente urbano.

Dalle dichiarazioni di principio alle azioni concrete: con questo spirito il Circolo Legambiente “Il Cigno” di Frosinone ha presentato ufficialmente la vertenza “eSPUGNA il Curvone”, una proposta progettuale rivolta all’amministrazione comunale per riqualificare l’area del cosiddetto “curvone” di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

