Frosinone Legambiente presenta il progetto eSPUGNA il Curvone per trasformare Viale Mazzini in un’area verde e permeabile

Legambiente Frosinone presenta il progetto “eSPUGNA il Curvone”, un’iniziativa finalizzata a trasformare Viale Mazzini in un’area verde e permeabile. La proposta, avanzata dal Circolo “Il Cigno”, mira a riqualificare l’area del “curvone” con interventi concreti, promuovendo una mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente urbano.

Frosinone – Giornata Nazionale dell’Albero, Comune e studenti insieme per piantare 20 nuovi alberi alla Villa - Presenti il sindaco Mastrangeli, il suo vice e assessore all'Ambiente Scaccia, i consiglieri Chiappini e Renzi e l'agronomo Sarracin ... Scrive tunews24.it

Frosinone, progetto “Solidiamo”, 130mila euro a favore di giovani e anziani - Studenti meritevoli e anziani beneficeranno anche per il 2025 di premi ed attività culturali e ricreative. Si legge su ilmessaggero.it

LEGAMBIENTE, UN PROGETTO PER IL “CURVONE”... Un progetto per la riqualificazione ecosostenibile dell’area antistante il Monumento ai Caduti di tutte le guerre racchiusa nella curva a U di Viale Mazzini a Frosinone. Il progetto, primo nel suo genere a Vai su Facebook