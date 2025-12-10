Frosinone la stagione teatrale del Teatro Vittoria
Il Teatro Vittoria di Frosinone presenta la stagione teatrale 2025-2026, un ricco programma di otto spettacoli in abbonamento. L'iniziativa, promossa dal Comune di Frosinone e ATCL, circuito culturale del Lazio sostenuto da MIC e Regione Lazio, offre agli spettatori un coinvolgente percorso tra proposte teatrali di qualità.
Il Comune di Frosinone e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, propongono, per la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Vittoria, otto spettacoli in abbonamento. “Il sipario si alza, anche quest’anno, sulla stagione di prosa che si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, a gennaio al via la stagione teatrale al Vittoria - L’assessore alla Cultura, Simona Geralico e l’assessore al Centro storico, Rossella Testa: “Il Teatro Vittoria continua ad essere un luogo vivo e aperto, uno dei pilastri della nostra identità cultura ... tunews24.it scrive
In un giorno sacro per Castellammare, le Vespe fanno visita al Frosinone. Tra i ricordi della scorsa stagione e la voglia di stupire ancora, i gialloblù cercano un regalo per i propri tifosi #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #SerieBKT #calcio #frosi - facebook.com Vai su Facebook