Frosinone iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia | 143 posti auto e nuova viabilità
Sono iniziati i lavori per un nuovo parcheggio pubblico a Frosinone, situato tra Via Marittima e Via Mola Vecchia. L’intervento prevede 143 posti auto e una riqualificazione della viabilità nell’area, contribuendo a migliorare la mobilità urbana e la fruibilità del quartiere. L’opera rappresenta un intervento strategico per la viabilità della città.
