Frosinone iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia | 143 posti auto e nuova viabilità

Sono iniziati i lavori per un nuovo parcheggio pubblico a Frosinone, situato tra Via Marittima e Via Mola Vecchia. L’intervento prevede 143 posti auto e una riqualificazione della viabilità nell’area, contribuendo a migliorare la mobilità urbana e la fruibilità del quartiere. L’opera rappresenta un intervento strategico per la viabilità della città.

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico che sorgerà nell’area compresa tra Via Marittima e Via Mola Vecchia, una zona considerata strategica per la mobilità urbana di Frosinone. L’intervento, atteso da tempo e inserito nel più ampio progetto di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

