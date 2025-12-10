Frosinone Consiglio comunale saltato | Fratelli d’Italia blocca l’aula e mette alla prova il sindaco

Il Consiglio comunale di Frosinone del 10 dicembre 2025 è stato annullato prima ancora di iniziare, a causa dell'assenza di dieci consiglieri rispetto al numero minimo richiesto. Fratelli d’Italia ha bloccato l’aula, mettendo alla prova il sindaco e creando un'importante tensione politica nella città.

Nel pomeriggio del 10 dicembre 2025, a Frosinone, la seduta in prima convocazione del Consiglio comunale non è neppure cominciata: all'appello mancavano 10 consiglieri rispetto al numero minimo richiesto (17).Tra gli assenti, spiccano i consiglieri di Fratelli d'Italia, insieme a esponenti di.

