Freevola | confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione
Freevola è uno spettacolo teatrale di Lucia Raffaella Mariani che esplora il insostenibile bisogno di ammirazione e il suo legame con l’amore. In scena, il 17 dicembre al Malo Glitter Bar, l’autrice mette in discussione le dinamiche tra desiderio di approvazione e sentimenti autentici, offrendo uno sguardo intimo e provocatorio su queste tematiche universali.
Spettacolo teatrale di e con Lucia Raffaella MarianiMercoledì 17 dicembre ore 21da Malo Glitter Bar (Via Fanfulla da Lodi 3, Pigneto)È attraverso l’ammirazione che si ottiene l’amore?‘FREEVOLA’, lo spettacolo di Lucia Raffaella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La rassegna ‘Young Adult’ debutta con "Freevola". Sul palco la Mariani - Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione’, di e con Lucia Raffaella Mariani. ilrestodelcarlino.it scrive
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it