Freevola | confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione

Freevola è uno spettacolo teatrale di Lucia Raffaella Mariani che esplora il insostenibile bisogno di ammirazione e il suo legame con l’amore. In scena, il 17 dicembre al Malo Glitter Bar, l’autrice mette in discussione le dinamiche tra desiderio di approvazione e sentimenti autentici, offrendo uno sguardo intimo e provocatorio su queste tematiche universali.

Spettacolo teatrale di e con Lucia Raffaella MarianiMercoledì 17 dicembre ore 21da Malo Glitter Bar (Via Fanfulla da Lodi 3, Pigneto)È attraverso l’ammirazione che si ottiene l’amore?‘FREEVOLA’, lo spettacolo di Lucia Raffaella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La rassegna ‘Young Adult’ debutta con "Freevola". Sul palco la Mariani - Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione’, di e con Lucia Raffaella Mariani. ilrestodelcarlino.it scrive