Frecciarossa deragliato a Livraga le difese | Accuse sbagliate assolvete tutti

10 dic 2025

Si è svolta ieri a Lodi un'udienza cruciale nel processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595 avvenuto nel 2020 a Livraga, che ha causato due vittime e numerosi feriti. Le difese degli imputati hanno respinto le accuse, chiedendo l'assoluzione di tutti gli indagati.

Lodi, 10 dicembre 2025 – Si è tenuta ieri, in Tribunale a Lodi, quella che dovrebbe essere la penultima udienza del processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno che la mattina del 6 febbraio 2020 uscì dai binari all’altezza di Livraga alla velocità di 298 kmh, causando la morte dei due macchinist i - Giuseppe Cicciù, 51 anni, e Mario Di Cuonzo, 59 anni - e il ferimento di 31 passeggeri. Un disastro ferroviar io che, a quasi sei anni di distanza, attende ancora una verità giudiziaria: la prossima udienza, fissata per il 16 dicembre, potrebbe portare alla sentenza. In aula ieri è stato l’ultimo giorno dedicato alle difese degli imputati (cinque in totale in questo filone), che hanno tentato di smontare uno ad uno i presupposti accusatori, ponendo l’accento soprattutto su ruoli, poteri effettivi e tempistiche delle cariche ricoperte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

