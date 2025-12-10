Frasi sugli islamici Feltri condannato per molestia discriminatoria
Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale civile di Torino per frasi considerate discriminatorie rivolte agli islamici durante una puntata di La Zanzara nel 2024, in relazione alle proteste per la morte di Ramy Elgami. La decisione si basa sul carattere discriminatorio delle affermazioni pronunciate in quell'occasione.
Vittorio Feltri è stato condannato da un giudice del tribunale civile di Torino per il “carattere discriminatorio” di alcune frasi sui musulmani pronunciate nel corso di una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara Nello specifico, commentando le proteste per la morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgami a Milano, il giornalista aveva detto di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Oggi il Tribunale di Torino ha condannato Vittorio Feltri per molestia discriminatoria dopo le sue frasi sui musulmani (“razza inferiore”, “gli sparerei in bocca”). È una decisione importante: riconosce che l’islamofobia non è “opinione”, né “satira”, ma un attacco Vai su Facebook
Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) / Posts Vai su X
Frasi razziste, Vittorio Feltri condannato. Parla l'avvocato dell'associazione che ha denunciato: «Una sentenza che farà scuola» - Alberto Guariso (Asgi): «Dire 'sparo in bocca ai musulmani' non è libertà di espressione ma hate speech. Come scrive torino.corriere.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it