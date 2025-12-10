Frasi sugli islamici Feltri condannato per molestia discriminatoria

Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale civile di Torino per frasi considerate discriminatorie rivolte agli islamici durante una puntata di La Zanzara nel 2024, in relazione alle proteste per la morte di Ramy Elgami. La decisione si basa sul carattere discriminatorio delle affermazioni pronunciate in quell'occasione.

Vittorio Feltri è stato condannato da un giudice del tribunale civile di Torino per il “carattere discriminatorio” di alcune frasi sui musulmani pronunciate nel corso di una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara Nello specifico, commentando le proteste per la morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgami a Milano, il giornalista aveva detto di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Frasi sugli islamici, Feltri condannato per “molestia discriminatoria”

Oggi il Tribunale di Torino ha condannato Vittorio Feltri per molestia discriminatoria dopo le sue frasi sui musulmani (“razza inferiore”, “gli sparerei in bocca”). È una decisione importante: riconosce che l’islamofobia non è “opinione”, né “satira”, ma un attacco Vai su Facebook

Frasi razziste, Vittorio Feltri condannato. Parla l'avvocato dell'associazione che ha denunciato: «Una sentenza che farà scuola» - Alberto Guariso (Asgi): «Dire 'sparo in bocca ai musulmani' non è libertà di espressione ma hate speech. Come scrive torino.corriere.it