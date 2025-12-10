Frankenstein | recensione del film di Guillermo Del Toro
Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, Frankenstein diretto da Guillermo Del Toro è attualmente disponibile nel catalogo della piattaforma streaming Netflix. Vi presentiamo la nostra recensione. Frankenstein sinossi. Un adattamento del classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura, in un mostruoso esperimento che alla fine porta alla rovina sia del creatore della sua tragica creazione. Oscar Isaac as Victor Frankenstein in “Frankenstein” directed by Guillermo del Toro. Photo Credit: Ken Woroner Netflix Frankenstein recensione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Lisa Frankenstein: tra teen-movie e comedy-horror, una love-story del tutto particolare – Recensione
Frankenstein: Il trionfo gotico e visivo di Guillermo del Toro. La recensione dell’ultimo film Netflix
Frankenstein: chi è il vero Mostro nel nuovo adattamento di Guillermo del Toro? – Recensione
Il nostro Frankenstein in versione Graphic Novel è tra i libri consigliati per i più piccoli su Palomar! Un grazie speciale a Odilla Danieli, che nella sua recensione ci racconta di come attraverso il graphic novel si sviluppi un respiro narrativo profondo con t Vai su Facebook
“Frankenstein” di Guillermo del Toro: la recensione di Paolo Mereghetti - Abbastanza fedele al racconto di Mary Shelley, la versione Netflix diretta da del Toro, anche sceneggiatore, rende più intransigente il padre (così da accentuare il legame edipico con la madre), ... Lo riporta iodonna.it
