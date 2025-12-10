Franco Rusticali 10 anni dopo La sua figura e la sua eredità incontro sabato al Campus

A dieci anni dalla scomparsa di Franco Rusticali, si rinnova il ricordo della sua figura e della sua eredità. Figura di spicco nel campo medico e politico, Rusticali ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità di Forlì. Sabato al Campus si terrà un incontro dedicato a celebrare la sua vita e il suo contributo.

C’è chi termina un incarico e chi, nel farlo, lascia un segno. Franco Rusticali apparteneva alla seconda categoria: direttore della Cardiologia e, dal 1995 al 2004, sindaco di Forlì. Un medico capace di ascoltare anche in politica, che guardava alla città come a un paziente da curare con responsabilità. A dieci anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 22 dicembre 2015) sabato alle 9 il Campus forlivese dell’Università di Bologna in via Corridoni ospiterà un incontro gratuito aperto alla cittadinanza. L’iniziativa è stata promossa da Mauro Bacciocchi, già assessore con Rusticali, e da Marcello Galvani, presidente dell’Associazione Cardiologica Forlivese, con il patrocinio del Comune di Forlì e dell’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Franco Rusticali 10 anni dopo. La sua figura e la sua eredità, incontro sabato al Campus

