Franco e Ciccio il racconto del piatto di tagliatelle in due in una trattoria di Napoli

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, un ricordo indelebile lega Franco e Ciccio a un semplice piatto di tagliatelle condiviso in una trattoria, simbolo della loro amicizia e delle esperienze che hanno segnato i primi anni della loro carriera. Questa storia rivela un momento di intimità tra i due comici, tra tradizione culinaria e affetto sincero.

