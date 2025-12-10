Franco e Ciccio il racconto del piatto di tagliatelle in due in una trattoria di Napoli
Nel cuore di Napoli, un ricordo indelebile lega Franco e Ciccio a un semplice piatto di tagliatelle condiviso in una trattoria, simbolo della loro amicizia e delle esperienze che hanno segnato i primi anni della loro carriera. Questa storia rivela un momento di intimità tra i due comici, tra tradizione culinaria e affetto sincero.
Un racconto dei primi anni del celebre duo comico siciliano formato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ambientato a Napoli.
Il 9 dicembre 1992 ci lasciava Franco Franchi Lo ricordiamo con Il primo sketch di Franco e Ciccio, “Core ‘ngrato”, riproposto qui nel 1974 a “Milleluci”. Grazie Rai Teche - facebook.com Vai su Facebook
Franco e Ciccio, il racconto del piatto di tagliatelle in due in una trattoria di Napoli - Franco Franchi insieme a Ciccio Ingrassia ha fatto parte di una delle coppie comiche più importanti e amate dell'Italia del Dopoguerra.
