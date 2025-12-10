Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Esplode il gossip
Il gossip sulla vita sentimentale di Francesco Totti si riaccende: dopo il divorzio da Ilary Blasi, il calciatore è ora al centro delle attenzioni per la sua relazione con Francesca Tocca, mentre si susseguono rumors e indiscrezioni sulla sua situazione sentimentale.
La vita sentimentale di Francesco Totti è ancora una volta al centro dei pettegolezzi. Da quando si è lasciato con Ilary Blasi, con la quale si giunge al capitolo finale del divorzio, Totti fa coppia con Noemi Bocchi, la donna che gli ha fatto perdere la testa al punto di lasciare la moglie dopo vent’anni, e proprio con lei poche settimane fa ha traslocato in una nuova sistemazione super lussuosa a Roma Nord. Tuttavia, nonostante non ci siano prove di una crisi in corso tra Francesco e Noemi, potrebbe non essere tutto rose e fiori dato che, voci sempre più insistenti, riportano un gossip davvero inaspettato sul Pupone, che avrebbe messo gli occhi su Francesca Tocca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
"Ho speso molti soldi nella mia vita per costruire una squadra forte come il Real Madrid, ma il mio desiderio è sempre stato quello di comprare Francesco Totti. Sfortunatamente è impossibile, perché lui è sempre voluto rimanere nella sua squadra e nella sua c
Francesco Totti (@Totti) / Posts and Replies / X Vai su X
Francesco Totti manda messaggi privati a Francesca Tocca? Impazza il gossip - Circolano voci sempre più insistenti sull’interessamento di Francesco Totti verso Francesca Tocca, ballerina di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Si legge su msn.com
