Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Esplode il gossip

Metropolitanmagazine.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gossip sulla vita sentimentale di Francesco Totti si riaccende: dopo il divorzio da Ilary Blasi, il calciatore è ora al centro delle attenzioni per la sua relazione con Francesca Tocca, mentre si susseguono rumors e indiscrezioni sulla sua situazione sentimentale.

La vita sentimentale di Francesco Totti  è ancora una volta al centro dei pettegolezzi. Da quando si è lasciato con Ilary Blasi, con la quale si giunge al capitolo finale del divorzio, Totti fa coppia con  Noemi Bocchi, la donna che gli ha fatto perdere la testa al punto di lasciare la moglie dopo vent’anni, e proprio con lei poche settimane fa ha traslocato in una nuova sistemazione super lussuosa a Roma Nord. Tuttavia, nonostante non ci siano prove di una crisi in corso tra Francesco e Noemi, potrebbe non essere tutto rose e fiori dato che, voci sempre più insistenti, riportano un gossip davvero inaspettato sul Pupone, che avrebbe messo gli occhi su  Francesca Tocca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

