Francesco Rutelli | Dai Papi alle prostitute racconto i segreti di Roma che non troverete sui social

Francesco Rutelli ha pubblicato il libro "Roma la città dei Segreti. Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria" (Newton Compton Editori). Un viaggio in 19 itinerari tra i posti, le storie e i personaggi meno conosciuti della Città Eterna. Intervistato da Fanpage, l'ex sindaco di Roma spiega i motivi per cui ancora oggi molti dei luoghi più belli della capitale sono sconosciuti ai più e racconta alcuni degli episodi più affascinanti descritti nel libro. 🔗 Leggi su Fanpage.it