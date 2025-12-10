Francesco Rutelli | Dai Papi alle prostitute racconto i segreti di Roma che non troverete sui social
Francesco Rutelli ha pubblicato il libro "Roma la città dei Segreti. Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria" (Newton Compton Editori). Un viaggio in 19 itinerari tra i posti, le storie e i personaggi meno conosciuti della Città Eterna. Intervistato da Fanpage, l'ex sindaco di Roma spiega i motivi per cui ancora oggi molti dei luoghi più belli della capitale sono sconosciuti ai più e racconta alcuni degli episodi più affascinanti descritti nel libro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Francesco Rutelli affossa la sinistra: "Giorgia Meloni non ha un'opposizione"
Barbara Palombelli: "Ecco perché non conduco più Stasera Italia" (c'entra il marito Francesco Rutelli)
Fini ritorna ad Atreyu dopo quasi 20 anni di esilio: presenti in delirio, incluso un Francesco Rutelli in gran spolvero
Sono passati 17 anni dall’ultima volta, ma quando Gianfranco Fini è tornato sul palco di Atreju l’accoglienza del popolo di FdI è stata calorosa. Non era scontato. Seduto di fronte a Francesco Rutelli, protagonista con lui 32 anni fa di uno storico duello per il Ca - facebook.com Vai su Facebook
Stasera ad Atreju 2025, prima al confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, poi al panel con l’amico Sen. Roberto Menia, Alessandro Iovino, autore del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani”, Francesco Facchinetti e il maestro Michele Pl Vai su X
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it