Francesca Fialdini | Con Fognini ci siamo chiariti ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole Educazione sentimentale nelle scuole? Magari
Francesca Fialdini torna in tv dopo un infortunio, affrontando tematiche delicate e ricucendo rapporti con Fognini. La conduttrice si confronta con provocazioni e riflette sull’educazione sentimentale nelle scuole, mentre si rimette in gioco nel momento più difficile della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.
La conduttrice si è rimessa in gioco nel momento più delicato di Ballando con le Stelle, dopo settimane di interruzione per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ballando con le stelle finalmente fuori! La classifica finale | chi perde e chi vince - Zazoom Social News
Francesca Fialdini torna Barbara D’Urso non si arrende nonostante l' infortunio | la resa dei conti - Zazoom Social News
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole”: così Francesca Fialdini - Francesca Fialdini racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle e chiarisce il caso delle lastre mediche ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Francesca Fialdini si è chiarita con Fognini dopo il lastra gate - Ospite a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini rivela di essersi chiarita con Fabio Fognini dopo il caso del lastra gate. Riporta novella2000.it
Le papabili co-conduttrici di #Sanremo2026 sono Andrea Delogu, Clara, Vanessa Incontrada, Francesca Fialdini, Serena Autieri, Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Eros Ramazzotti superospite per i 40 anni di “Adesso tu”, Laura Pausini tutte le 5 sere con #I Vai su X
Libero Magazine. . Lo splendido ritorno di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle: dopo un mese di assenza per infortunio la conduttrice è tornata in pista con Giovanni Pernice. Standing ovation e tutti 10 per lei! #francescafialdini #giovannipernice #Ballan Vai su Facebook
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it