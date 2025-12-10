Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena | Educazione sentimentale nelle scuole? Magari Fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni

Durante la sua partecipazione a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini ha condiviso riflessioni sull'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni, esprimendo anche il suo punto di vista sull'educazione sentimentale nelle scuole. La conduttrice ha inoltre ricordato l’esperienza a Ballando con le Stelle, sottolineando il valore della sfida personale e del superare le paure.

ROMA – Ospite a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli, Francesca Fialdini ha raccontato la sua esperienza nel programma Ballando con le Stelle: "Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly 'io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so'. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene". "Il ballo più difficile?", ha poi rivelato, "Forse quello di questa settimana che non posso rivelare.

