Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena | Educazione sentimentale nelle scuole? Magari È fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni

Lopinionista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini, ospite a Radio2 Stai Serena, ha condiviso riflessioni sull'educazione sentimentale nelle scuole e sulla sua esperienza in Ballando con le Stelle, sottolineando l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni per affrontare le sfide e crescere personalmente.

ROMA – Ospite a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli, Francesca Fialdini ha raccontato la sua esperienza nel programma Ballando con le Stelle: “Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly ‘io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so’. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene”. “Il ballo più difficile?”, ha poi rivelato, “Forse quello di questa settimana che non posso rivelare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

francesca fialdini a radio2 stai serena educazione sentimentale nelle scuole magari 200 fondamentale conoscere s233 stessi e le emozioni

© Lopinionista.it - Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. È fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni”

Francesca Fialdini | Con Fognini ci siamo chiariti ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole Educazione sentimentale nelle scuole? Magari - Zazoom Social News

Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti È goliardico ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole | così Francesca Fialdini - Zazoom Social News

francesca fialdini radio2 staiFrancesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. Educazione sentimentale nelle scuole? Magari» - La conduttrice si è rimessa in gioco nel momento più delicato di Ballando con le Stelle, dopo settimane di interruzione per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole ... Si legge su vanityfair.it

francesca fialdini radio2 staiFrancesca Fialdini si è chiarita con Fognini dopo il lastra gate - Ospite a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini rivela di essersi chiarita con Fabio Fognini dopo il caso del lastra gate. Segnala novella2000.it