Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena | Educazione sentimentale nelle scuole? Magari È fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni

Francesca Fialdini, ospite a Radio2 Stai Serena, ha condiviso riflessioni sull'educazione sentimentale nelle scuole e sulla sua esperienza in Ballando con le Stelle, sottolineando l'importanza di conoscere sé stessi e le emozioni per affrontare le sfide e crescere personalmente.

ROMA – Ospite a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli, Francesca Fialdini ha raccontato la sua esperienza nel programma Ballando con le Stelle: “Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly ‘io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so’. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene”. “Il ballo più difficile?”, ha poi rivelato, “Forse quello di questa settimana che non posso rivelare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. È fondamentale conoscere sé stessi e le emozioni”

Francesca Fialdini | Con Fognini ci siamo chiariti ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole Educazione sentimentale nelle scuole? Magari - Zazoom Social News

Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti È goliardico ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole | così Francesca Fialdini - Zazoom Social News

Francesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. Educazione sentimentale nelle scuole? Magari» - La conduttrice si è rimessa in gioco nel momento più delicato di Ballando con le Stelle, dopo settimane di interruzione per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole ... Si legge su vanityfair.it

Francesca Fialdini si è chiarita con Fognini dopo il lastra gate - Ospite a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini rivela di essersi chiarita con Fabio Fognini dopo il caso del lastra gate. Segnala novella2000.it

Undicesima puntata di Ballando con le Stelle, due le prove decisive: il ripescaggio e la prima semifinale. Le sei coppie in gara hanno dato il massimo per rientrare ma è Francesca Fialdini, tornata dopo l’infortunio, a conquistare subito l’accesso alla semifinale. - facebook.com Vai su Facebook

Le papabili co-conduttrici di #Sanremo2026 sono Andrea Delogu, Clara, Vanessa Incontrada, Francesca Fialdini, Serena Autieri, Michela Giraud e Brenda Lodigiani. Eros Ramazzotti superospite per i 40 anni di “Adesso tu”, Laura Pausini tutte le 5 sere con #I Vai su X