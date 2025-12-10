Francesca Albanese relazione Onu sarà presentata a Firenze | è polemica

A Firenze si infiamma la polemica sulla presentazione di un rapporto di Francesca Albanese alla Commissione 7 del Consiglio comunale, suscitando reazioni contrastanti. L'evento, che prevede anche un riconoscimento pubblico, ha scatenato critiche e preoccupazioni, evidenziando tensioni sul ruolo e sulla percezione delle istituzioni riguardo ai contenuti del rapporto.

Continuano le polemiche su Francesca Albanese a Firenze. “ Consideriamo grave e pericolosa la decisione della Commissione 7 del Consiglio comunale di Firenze che, questa mattina, ha approvato un atto per organizzare un’iniziativa istituzionale in cui Francesca Albanese presenterà il suo famigerato rapporto From economy of occupation to economy of genocide e, addirittura, si prevede di conferirle un riconoscimento pubblico”, afferma in una nota, Emanuele Cocollini, presidente dell’ associazione Italia-Israele di Firenze. “Si tratta di un’iniziativa profondamente inopportuna: quel rapporto non ha alcuna valenza legale né istituzionale – prosegue Coccolini – Francesca Albanese è una relatrice speciale, cioè una figura che dovrebbe essere indipendente, non un organo dell’Onu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francesca Albanese, relazione Onu sarà presentata a Firenze: è polemica

