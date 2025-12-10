Francavilla Fontana | dieci anni morta nel pronto soccorso In serata

Una tragedia ha sconvolto Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni di Carovigno è deceduta nel pronto soccorso dell’ospedale “Camberlingo”. L’intera comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa e dolorosa, avvenuta durante la serata.

La bambina, dieci anni, di Carovigno, è stata trasportata in serata all'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana. Da dettagliare la natura della crisi. Nel pronto soccorso ospedaliero si è consumato il dramma: è stato impossibile salvare la bimba, che è deceduta.

