Francavilla Fontana | dieci anni morta nel pronto soccorso In serata
Una tragedia ha sconvolto Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni di Carovigno è deceduta nel pronto soccorso dell’ospedale “Camberlingo”. L’intera comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa e dolorosa, avvenuta durante la serata.
La bambina, dieci anni, di Carovigno, è stata trasportata in serata all’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Da dettagliare la natura della crisi. Nel pronto soccorso ospedaliero si è consumato il dramma: è stato impossibile salvare la bimba, che è deceduta. L'articolo Francavilla Fontana: dieci anni, morta nel pronto soccorso In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Auto esce fuori strada a Francavilla Fontana, due morti
Incidente mortale a Francavilla Fontana: si autodenuncia l'uomo alla guida dell'altra auto
Francavilla Fontana, arrestata 70enne: accusa, in casa fra l’altro 35 chili di hashish e una pistola Carabinieri
Follow the light of the star in Piazza Giovanni XXIII, Francavilla Fontana, Puglia, Italy. 2025. #francavillafontana #starlights - facebook.com Vai su Facebook
