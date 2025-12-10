Francavilla Fontana bambina di 10 anni muore in ospedale | indagini sulle cause del decesso

Una bambina di 10 anni è deceduta nel pomeriggio di ieri presso l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause del decesso, ancora al vaglio degli inquirenti.

Una bambina di dieci anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri nell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. La piccola - a quanto si apprende - si era sentita male a casa il giorno precedente, ed era stata portata all'ospedale Perrino di Brindisi dove i medici avevano deciso di ricoverarla. Il peggioramento del quadro clinico e il trasferimento urgente Poi il suo quadro clinico

